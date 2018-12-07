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Михалков и Кончаловский встретились в Кремле и младший дал совет старшему брату
7 декабря 2018, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве 7 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии Русского географического общества. Церемонию в Государственном Кремлевском дворце съездов вел знаменитый режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский.
Его родной младший брат Никита Михалков - актер и кинорежиссер - тоже присутствовал на этом мероприятии. Михалков сидел в заде за столом с легендарной фигуристкой, депутатом Госдумы Ириной Родниной и директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.
Братья по-семейному побеседовали на вручении премии РГО, сообщается на сайте ТВЦ. Никита Сергеевич ранее перенес операцию на ноге, и в Кремле он был с палочкой. На сцену он поднялся, опираясь на трость, и поздоровался со старшим братом: "Я вот подумал, где я брата могу встретить? Только в Кремле, больше нигде не приходится. Здравствуй, Андрончик!"
Они обменяли любезностям, выразив радость от встречи.
"Рад видеть тебя", - сказал Никита Михалков, а Кончаловский ответил: "И я тебя. Уже с одним костылем? Ну, хорошо".
Никита Сергеевич решил дать совет старшему брату: "Я хочу тебе дать совет, как младший старшему. Когда тебя будут спрашивать, как нужно отвечать, когда ты не знаешь как отвечать. Есть хороший совет: я буду отвечать только в присутствии адвоката".
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