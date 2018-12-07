Белый медвежонок-сирота бродит в окрестностях села на Чукотке

Белый медвежонок-сирота, которому примерно год от роду, уже неделю один бродит в окрестностях прибрежного села Рыркайпий на Чукотке. Эксперт по белому медведю Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Виктор Никифоров рассказал, что медвежонок ходит без мамы, которую могли убить браконьеры.

Малыша несколько раз отгоняли от села, но зверь опять возвращается. "Причины отсутствия матери-медведицы могут быть разные, но одна из наиболее вероятных - гибель от браконьеров", - сказал эксперт. По оценке эксперта, медвежонок не выглядит истощенным, но без матери ему будет сложно выжить, к тому же он все больше привыкает к людям. Район села Рыркайпий - традиционное место концентрации белого медведя поздней осенью и в начале зимы, - сообщает РИА Новости.

За белым медвежонком следит руководитель группы волонтеров в селе Рыркайпий Татьяна Миненко. Но, как предположил эксперт, "может случиться, что медвежонок или погибнет от бродячих собак, или его застрелят".