За мир и дружбу всех, кто живет на Кубани

В Краснодаре прошел 15-й краевой фестиваль национально-культурных общественных объединений региона «Венок дружбы народов Кубани».

Его гостями стали представители ряда южно-российских республик, традиционных конфессий, национальных общественных объединений, краевой администрации, молодежных организаций, СМИ.

По поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко Законодательное Собрание Краснодарского края на фестивале представляли член комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Олег Бойченко и секретарь комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Юлия Алешкевич.

От имени всего краевого парламента Олег Бойченко приветствовал собравшихся, поздравил с открытием праздника, пожелав фестивалю дальнейшего развития, чтобы у выступающих в нем было как можно больше возможностей показать все самое лучшее, что есть в их национальной культуре.

- Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Могущество и сила Российского государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих ее. В дружбе народов – единство России! – сказал Олег Бойченко на церемонии открытия праздника.

Фестиваль продолжился яркими выступлениями национальных творческих коллективов.