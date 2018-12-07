Депутаты ЗСК поздравили кубанских нотариусов

В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию образования Нотариальной палаты Краснодарского края. По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко с этим знаменательным событием кубанских нотариусов поздравил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

На торжество собрались практически все нотариусы Кубани, ветераны регионального нотариата. Поздравить их также пришли заместитель главы администрации края Алексей Копайгородский, представители управлений министерства юстиции России по краю и Федеральной регистрационной службы, администрации Краснодара, ученые-юристы.

Первыми коллег с праздником поздравили президент Нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова и президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань от имени краевых парламентариев поздравил присутствующих с праздником и передал приветственный адрес от спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко.

- Сегодня Нотариальная палата Краснодарского края является одной из крупнейших в России. Её золотой кадровый состав – люди, посвятившие делу кубанского нотариата жизнь и имеющие бесценный опыт. Ваш каждодневный интеллектуальный труд способствует ликвидации юридической неграмотности и воспитанию правовой культуры жителей Кубани. Вы ежедневно разъясняете людям, обратившимся за совершением нотариального действия, их права и обязанности, значение и правовые последствия совершаемых ими дел для того, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред, – говорится в поздравлении Юрия Бурлачко.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань выразил уверенность, что замечательные традиции, заложенные ветеранами кубанского нотариата, будут сохранены, а хорошо обученные молодые кадры продолжат так же достойно и профессионально защищать законные интересы и имущественные права граждан.

Лучшим нотариусам Кубани были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Краснодарского края.