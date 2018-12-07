Специалист рассказал, что помогло в переговорах со школьником в Жулебино

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, мальчика, который пришёл в школу с ножом, передали сотрудникам полиции. В этот момент присутствовали родители ученика. Пострадавших нет.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире рассказал, что в подобных ситуациях лучше, когда с подростком работает знакомый психолог, пишет НСН.

«В этой ситуации полпути пройдено уже, психолог знает этого мальчика. Это разговор для школьного психолога, который работает с определённым возрастом, то есть если бы она подошла к пожилому человеку или 25-летнему, вероятность успеха была бы намного ниже. Конечно, [лучше, чтобы это был знакомый психолог]. Она знает его проблему лучше или хуже. Другое дело, когда приходит человек со стороны и подходит к этому по стандартному клише», - объяснил эксперт.