СМИ: В Пенсионном фонде грядут кадровые перестановки

В Пенсионном фонде России (ПФР) грядут кадровые перестановки. О том, что трое из семи заместителей главы ПФР Антона Дроздова покинут свои посты в ближайшее время, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, замглавы правления фонда Борис Гукайло, который курировал капитальное строительство, закупочную деятельность и прочие направления административно-хозяйственного обеспечения деятельности ПФР уже освобожден от занимаемой должности

Его увольнение связывают с нарушениями в ходе строительства зданий ПФР в регионах, в том числе Красноярск, где в октябре по делу о хищении был арестован замглавы регионального отделения.

Ожидается отставка замглавы правления Алексея Иванова, курирующего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Его уход, возможно, вызван критикой работы ПФР в сфере информатизации. Иванов также отвечал за создание системы информирования граждан о возможной потере инвестдохода при досрочной смене НПФ.

Может быть уволен и зампред правления ПФР Николай Козлов, который курирует взаимодействие с НПФ. По данным издания, социальный блок правительства не доволен тем, что Козлов не принял необходимые меры для того, чтобы ограничить прием заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров. Дело в том, что такая схема может стать источником фальсификаций.

Есть информация, что может быть уволен и сам Антон Дроздов, но так скоро, как его замы.