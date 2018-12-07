Звонки о ложном минировании поступают с Украины, заявили в МВД

Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов сегодня заявил, что подавляющее большинство анонимных телефонных звонков о ложном минировании объектов в России поступает с территории Украины. Источник: звонки о "бомбах" на девяти московских вокзалах поступили из-за рубежа

«Огромное количество сообщений о ложном минировании различных объектов на территории РФ точно идут с Украины. Мы можем говорить, что есть система со стороны определенных сил на Украине постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности», - рассказал Игорь Зубов.

В конце ноября – начале декабря стали поступать анонимные сообщения об угрозах взрывов московских вокзалов и торгово-развлекательных центров. На всех объектах, названных телефонными террористами, была проведена эвакуация. Объекты были проверены саперами и кинологами со служебными собаками. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. В МВД считают, что мотивом этой массированной атаки являются хулиганские действия. Также правоохранителям удалось установить, что все поступившие звонки о ложном минировании были совершены из-за рубежа, сообщает ТАСС.