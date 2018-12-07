Возможно ли сделать лучше жизнь людей с ограниченными возможностями?

Координатор региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Дарья Федорович рассказала, можно ли сделать лучше жизнь людей с ограниченными возможностями.

Так, эксперт рассказала, с какими основными проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями во всем мире, пишет информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Это вопросы социализации, трудоустройства, правовая защита, доступность спорта и образования. Эти проблемы характерны для всего мира, но ситуация, конечно, зависит от развития региона и его финансирования, потому что на техническое обеспечение жизни инвалида требуются большие затраты", - отметила она.