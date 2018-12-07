Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко провел личный прием жителей города Копейска Челябинской области. Жалобы горожан в основном касались качества дорог и питьевой воды, инфраструктуры и пенсий.

Жителям поселка Октябрьский необходим детский сад, а Зуевки - газопровод. Обширная территория Копейска требует большой заботы по ремонту и поддержанию асфальтового покрытия. Кроме того, капремонт требуют двенадцать учреждений культуры. о том, как разрешить ситуацию, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".