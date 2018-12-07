Коррупционеров в Крыму вылавливают с помощью зарплаты С. Аксенова

Крымский антикоррупционный комитет нередко просит финансовой помощи у главы республики Сергея АКСЕНОВА. Полученные средства ведомство использует для поимки взяточников, пишут «Аргументы недели-Крым».

Деньги для расследований через банк получать долго, говорит глава комитета Александр АКШАТИН, передает «Комсомольская правда». Официальная процедура занимает довольно много времени, необходимо подать заявку и дождаться ее одобрения. Это дело не пяти минут, заверяет он.

Также глава комитета привел некоторые примеры. В одном из них он поведал о гражданине, который при личном общении рассказал, что от него требует почти полтора миллиона работник службы экологического надзора. «Встреча у них через два часа, а у меня таких денег нет, а у главы зарплата высокая», – объяснил АКШАТИН.

По его словам, просить главу Крыма о такой услуге иногда приходится. Деньги, конечно же, возвращают, но процесс это долгий.

Напомним, ранее глава РК Сергей АКСЕНОВ сообщал о том, выделил свыше двух миллионов рублей из своего кармана на поимку коррупционеров. Все средства приложены к уголовным делам как улики. Затем АКСЕНОВ посетил директора ФСБ Александра БОРТНИКОВА с просьбой ускорить процесс возврата занятых у него денег, так как он ограничен в ресурсе.