Создатель Telegram-канала "Идиот" рассказал, в чем заключается идея создания канала. Также он ответил на один из наиболее актуальных вопросов, касающихся создания Telegram.

Коллеги, в чем изначально заключалась идея создания канала Идиот?

Мы как-то сидели в редакции и как это принято в тесных дружеских коллективах присылали друг другу новости. Сейчас уже не вспомнить. Вдруг появилась идея ставить заголовки новостей и делать к ним подписи "Идиот". Ну правда, вот взять любую адовую новость из интернетов, так и хочется написать "мудаки" или "идиоты". Попробовали и формат многим понравился. Так мы стали ньюс-мейкером. Большинство новостей, проходящих через нас, являются довольно релевантными, а их абсурдность цитируется самыми разными Telegram-каналами. Цель канала – дать понять многим героям наших сюжетов, что за глупости в жизни, придется расплачиваться в интернете. Например, какой нибудь депутат привык, что все его речи сходят с рук. А мы тут как тут :)

Полагаю, попытки выйти на вас с исками от героев ваших публикаций уже были?

Герои наших материалов часто угрожают, а некоторые даже доходят до действий. Например, последний раз на нас подавал в суд Жириновский. Ха, а мы анонимные. Хотел подать Виталий Милонов, хотя мы полагаем, что его юристы больше ради пярчика подавали.

Что, кстати, считаете по поводу скандала вокруг Сергея Брилева?

Сергей Брилёв он ведь такой прикольный, ничего плохого за него сказать не можем. С его внешностью наверное и правда лучше иметь британский паспорт. Главное чтобы в Солсбери не ездил лишний раз.

Сколько еще просуществует Телеграм?

Telegram пока самая удобная форма коммуникации для журналистов и писателей. Блокировку снимут и будет второе рождение. А вот сколько он в информационном тренде продержится, 3 года или 10 лет, сказать сложно. Тяжело представить например Караульного, силовиков в другом формате и другой площадке. Правила игры с популяризацией Telegram поменялись, это ведь здорово!