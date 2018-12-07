В сети появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам

В сети сегодня появились кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 по приборам. На видеозаписи можно заметить, что полеты летательных аппаратов проводились в весьма сложных метеоусловиях.

Кроме того, Су-34 были вынуждены совершить полеты в безориентирной местности. Как утверждает в пятницу, 7 декабря, телеканал " Звезда ", в вышеуказанных полетах участвовали командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий и прочих подразделений авиации.

Напомним, истребитель-бомбардировщик Су-34 был создан для поражения наземных и воздушных объектов неприятеля в любых погодных условиях, а также в любое время суток. Дальность полета этого воздушного судна достигает четырех тысяч километров.