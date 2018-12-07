В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии

Энергетики «МРСК Урала» 10 и 11 декабря подключат резервные источники электроснабжения для проведения ремонта на сетях Сосновского района.

Для подключения нескольких высоковольтных линий с 6 утра 10 декабря энергетики подключат 10 резервных источников электроснабжения общей мощностью 1,05 МВт. Для одновременного проведения работ будут трудиться три бригады.

В это время полностью отключат от электричества СНТ «Урал», СНТ «Чайка», СНТ «Тракторосад», СНТ «Курчатовец». Энергетики просят проявить понимание и заранее предотвратить возможный ущерб.

Все точные промежутки отключения электроэнергии доступны у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).