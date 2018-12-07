Сегодня День памяти жертв землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года

Тридцать лет назад, 7 декабря 1988 года, в тогда еще советской республике Армении произошло страшное землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Сегодня свидетели трагедии поделились воспоминаниями.

Катастрофическое землетрясение произошло на территории Армении 7 декабря 1988 года в 11.41 по местному времени (10.41 мск). Подземные толчки магнитудой 6,8-7,2 балла разрушили практически всю северо-западную часть Армянской ССР. Город Спитак, оказавшийся в эпицентре землетрясения, в считанные секунды был стерт с лица Земли – в нем сила землетрясения достигла 9-10 баллов по шкале Рихтера. Чуть менее пострадал город Ленинакан (теперь он называется Гюмри). На разрушенных землетрясением территориях проживало около миллиона человек, оказавшихся без крова, тепла и света. Катастрофа унесла жизни почти 25 тысяч человек, около 17 тысяч человек получили ранения. Землетрясение вызвало мощную волну подземных толчков, которая дважды обогнула всю планету.

Генрих Стуков в то время заведовал отделом безопасности туристских мероприятий. «Вечером 7 декабря в новостях очень сдержанно сказали о разрушениях и ни слова – о пострадавших. Но уже на следующее утро на работе я собрал спасательную миссию из 300 человек, большинство из которых занимались туризмом. Прибыли в Ленинакан поздно и сразу стали работать. Было ужасно: зима, темно, костры горят – люди греются. За первые три дня мы спасли 148 человек. В таких случаях время работает против нас – уже через 4-5 дней живых стали находить редко. А мертвых мы не считали», - поделился воспоминаниями Генрих Александрович.

Ильдар, Александр и Юрий в 1988 году учились в МЭИ. Узнав о трагедии из новостей, они рванули в Спитак, не задумываясь, смогут ли потом сдать сессию: «Это было неважно. Мы знали, что там беда, а мы можем помочь. В основном вытаскивали мертвых и относили их на стадион, чтобы там их могли опознать родственники. Инструментов было – лом, руки да респиратор, работали по принципу «э-эх, ухнем» и «раз-два, взяли». Однажды расчистили завал и увидели, что в квартире праздновали свадьбу. Все погибли», - рассказали бывшие студенты в беседе с ТАСС.

«Тогда я работал в газете и уговорил редактора отпустить в командировку в Ленинакан. Вылетели 11 декабря. Мы с женой собрали полную сумку детских теплых вещей, чтобы передать их нуждающимся. Борт, которым я летел, был загружен палатками. В аэропорту Ленинакана я увидел настоящий воздушный конвейер: за сутки через аэропорт проходило более сотни бортов. К приземлившемуся самолету подруливали бригады армян и, если на борту было что-то ценное, быстро оттесняли военных, перекидывали груз в свои грузовики и увозили в неизвестном направлении. Так местные шакалы-мародеры дербанили иностранную гуманитарку и все ценные грузы. А посылки «добрых самаритян», наподобие той сумки с вещами, что собрали мы с женой, валялись в распотрошенном виде прямо на аэродроме», - рассказал неприглядную сторону тех трагических событий журналист Влад Шурыгин в соцсети.

Землетрясение в Армении стало не только общесоюзной трагедией. Многие страны мира тогда предложили свою помощь пострадавшей республике. Десятки тысяч добровольцев в течение нескольких месяцев помогали Армении справиться с последствиями трагедии и восстановить нормальную жизнь. Было бы хорошо, если бы людей объединяли не только трагические события.