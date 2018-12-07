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Мальчик-жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России
7 декабря 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Книгу рекордов России попал десятилетний воспитанник Арсеньевской детской школы циркового искусства Богдан Копейкин. Согласно последней информации, его жонглерское мастерство поразило мастеров.
Богдан стал самым юным артистом, который способен жонглировать сразу пятью предметами на проволоке, передает в пятницу, 7 декабря, РИА "Новости". В администрации Приморского края отметили, что Копейкин и некоторые другие воспитанники школы победили на Первом Дальневосточном фестивале, в рамках которого соревновались молодые артисты сразу из восьми российских регионов.
Подчеркивается, что десятилетний жонглер стал лауреатом первой степени.
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