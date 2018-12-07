Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года
7 декабря 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Коркинский разрез является неиссякаемым источником дыма на территории Челябинской области.
Несмотря на усилия обслуживающей организации ООО «Промрекультивация» по локализации и охлаждению бортов карьера в недрах регулярно возникают эндогенные пожары. С началом работы Томинского ГОКа хвосты производства сразу же начнут перенаправлять в разрез для запечатывания этих источников.
Работа стартует в конце следующего года. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".