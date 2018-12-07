Выложен гороскоп Глобы для рискующих получить проблемы в 2019-м знаков зодиака

Весны, Овны и Водолеи могут в следующем году столкнуться с серьезными трудностями. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, приведенном в заметке, которая появилась в российском сегменте интернета.

Как пишет портал nicstyle.ru, согласно прогнозу Глобы, людей, рожденных под знаком Весов, в 2019-м ждут неприятные сюрпризы, что должно отрицательным образом сказаться на их эмоциональном состоянии. Если представителям знака не удастся грамотно распределить силы, к лету их может настичь моральное истощение.

Овнам в первой половине нового года грозят семейные конфликты. Чтобы предотвратить их, потребуется проявить максимум такта и терпения.

Водолеям Павел Глоба обещает в 2019-м проблемы в деловой сфере. Попытки преодолеть трудности в бизнесе не приведут к положительным результатам, период застоя в делах подойдет к концу только осенью.