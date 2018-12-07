В пятницу, 7 декабря, стало известно, что новый малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево", оснащенный универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", впервые зашел в Севастополь.

В декабре состоится торжественный подъем Военно-морского флага на корабле "Орехово-Зуево". Кроме того, в пункте базирования судна городе-герое Севастополе пройдет церемония его приема в состав ВМФ.

Отметим, что вышеуказанный корабль оснащен самыми современными образцами ракетного, артиллерийского, зенитного, радиотехнического, а также противодиверсионного вооружения.