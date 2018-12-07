Эксперты подсказали, как выбрать новогоднюю елку

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать новогоднюю елку, не навредив природе, и рассказали, как правильно ухаживать за зеленой красавицей, дольше сохраняя ощущение праздника в доме.

Экологи пришли к выводу, что производство одной искусственной елки наносит природе больший ущерб, чем выращивание десятка натуральных елок в специальных питомниках. Поэтому специалисты по охране природы рекомендуют выбирать к празднику живое дерево: новогодние елки выращивают специально, и урон природе наносит лишь незаконная вырубка деревьев.

Покупать новогодние деревья следует на официальных елочных базарах или в лесничествах. При покупке следует обратить внимание на ствол дерева: он должен быть покрыт иголками, а широкая темная кайма на срезе ствола означает, что дерево не сможет простоять достаточно долго. Ветки должны быть эластичными, хвоя не должна осыпаться с них.

В квартире зеленую красавицу следует размещать подальше от отопительных приборов и регулярно подливать ей подслащенную воду или специальное средство, передает советы специалистов ФБА «Экономика сегодня».