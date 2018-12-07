C академика Сергея Королева до сих пор не снята судимость

Как может быть такое? Забыли? Куча чиновников, инстанций, проверяющих, а похоронили героя и уголовника в одном лице?



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, с Сергея Королёва забыли снять судимость. То есть сейчас, после своей смерти, создатель российской космической ракеты, не только Герой Советского Союза, но и уголовник. О Королёве забыли. Он же уже ничего больше не создаст...



А, может быть, всё-таки попытаться его реабилитировать, и с космосом у нас тогда всё наладится?



