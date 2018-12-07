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C академика Сергея Королева до сих пор не снята судимость
7 декабря 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Как может быть такое? Забыли? Куча чиновников, инстанций, проверяющих, а похоронили героя и уголовника в одном лице?
Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, с Сергея Королёва забыли снять судимость. То есть сейчас, после своей смерти, создатель российской космической ракеты, не только Герой Советского Союза, но и уголовник. О Королёве забыли. Он же уже ничего больше не создаст...
А, может быть, всё-таки попытаться его реабилитировать, и с космосом у нас тогда всё наладится?
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