Зачем чувакам-охотникам педикюрные наборы?

Все российские СМИ облетела новость о чудесно выживших в лесу двух мальчишек 10 и 12 лет из села Чуваки Пермского края, которые провели на морозе аж 17 часов. Ещё бы не много и спасти их не удалось бы. Но на счастье мимо проходили два охотника-однофамильца и вообще полные тёзки Геннадии Шадрины. Это и спасло детей.



Удивило в этой истории другое - как добрых людей, которые в общем то и не ждали никаких благодарностей, наградили местные власти. На днях им вручили два педикюрных набора. От правительства края. И губернатора. Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, "В деревне Чуваки никто и никогда не видел педикюрные наборы. Как ими пользоваться - знают не все, а те кто знал, из села уже давно уехали. Охотники не теряют надежду научиться. Правда, при помощи интернета, если в их деревне кто-нибудь и когда-нибудь проведёт интернет". Журналист вспоминает, что в прежние времена, при бездушных коммунистах, за спасение детей давали ордена им медали. Но это ещё не всё. В дополнение к педикюрному набору каждый из Геннадиев получил шоколадку, блокнот и авторучку. Видимо, чтобы, если их осенит, написать "Записки охотника", съязвил Караулов. А ещё им подарили по большой матрёшке. Обещали деньги, но на каждого наскребли примерно по 9500 рублей, пока все. Конец года всё-таки, свободных денег нет.



Наверное, за такие подарки, в отличие от дарителей, стыдно самим одариваемым. Ужу лучше бы просто крепко пожали руку.



