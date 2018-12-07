Что сейчас происходит в мире криптовалют? В какую инвестировать и каково будущее "монеты"? Об этом и многом другом в интервью с криптомиллионером Максимом Мернесом, автором канала CryptoBoss в Telegram.

Как в текущих реалиях падения крипторынка зарабатывать на криптовалюте?

На самом деле ответ простой: когда все продают — нужно покупать, и наоборот. Сейчас, по крайней мере, не худшее время для покупки биткоина. Когда он стоил 370 долларов, я всем говорил покупайте, люди не верили… А когда он стал стоить 18 тысяч и я уже выходил из криптовалюты в недвижимость, сразу посыпалось много вопросов «А как же купить биткоин?»

Поэтому, кто еще верит в рынок и идею криптовалюты — закупайтесь спокойно.

Декабрьский успех биткоина это был прежде всего психологический успех, люди как бы они не были отравлены ложью безальтернативности доллара, евро, все равно в глубине души понимают, что любая валюта — это бумага. Успех биткоина явился в этой связи первым международным митингом против мировой банковской системы. Но, это не могло продолжаться долго по очевидным причинам… Но, есть и плюсы, сейчас каждый второй пользователь интернета знает про биткоин, во время следующего криптовалютного бума эти люди присоединяться к движению.

В каких странах сейчас происходит развитие криптовалют? Какие страны сам посещаешь?

В Азии очень сильно развиваются, на прошлой неделе я был в Сингапуре, они внедряют блокчейн, где только можно. Да и в целом провожу почти все время в Азии. Но и в России сейчас есть движение по теме криптовалют. Организовываются конференции, саммиты и так далее, надеюсь на развитие blockchain и криптовалют в России в позитивном ключе.

Какие монеты будут актуальны в 2019 году?

Я уверен, что нужно покупать ликвидную криптовалюту, ее вы сможете продать всегда, и она не обесценится до самого нуля. Это Bitcoin, Ethereum, EOS, NEO…

Проще говоря топ из CoinMarketCap, если вы еще новичок, то покупайте только ликвидную крипту.

Ты недавно запустили свою монету CryptoBossCoin, какие задачи она выполняет?

Наша монета, в первую очередь, для участников сообщества CryptoBoss, Мернес, а также на данный момент мы разрабатываем систему оплаты нашей монетой за действия в социальных сетях, рекламу на youtube и так далее. Монета уже торгуется на двух биржах, на неделе будет добавлена еще на парочку. На самом деле очень важно, чтобы токен был используем, без этого никак. Конечно, у нас колоссальные амбиции, но монета будет использоваться в своем направлении.

Какие события посещаешь и что происходит на них интересного?

За последний год я посетил множество различных событий, в том числе как спикер.

Выступал на Blockchain Life в Санкт-Петербурге, на Cryptoevent в Москве. А также на Blockshow в Сингапуре.

Можно сказать на данном этапе мы уже перешли из фазы высокого интереса к криптовалюте в ожидание, отчасти депрессивное ожидание.

Люди ждут, в криптовалюты инвестировать боятся, это еще один звонок к тому, что пора закупать!

В последнее время есть информация о твоей книге, когда она планируется? И о чем она будет?

Книга уже находится на завершающем этапе, я думаю, успею ее закончить к 2019 году.

Книга не просто банальная история успеха, эта книга про современные тренды, дух времени и умение одним из первых начинать дело своей жизни.

Помимо эмпирического опыта, я вложил в этот труд все свои знания, философски изложил свои взгляды на мир, человека в социуме и государство. Эта книга - это управляемый хаос, новый виток посмодернистской литературы, ломающей все правила и каноны построения текста, это коктейль из моей биографии, размышлений, небольших очерков опубликованных в социальных сетях и даже различных интересных споров с моими подписчиками. Надеюсь, заинтриговал…

Расскажи чем закончилась история с кражей твоих биткоинов?

Это был колоссальный опыт для меня, биткоины, к сожалению вернуть не удалось. Но это, конечно, не самое важное.

Многие смотрят на биткоин, как на средство обогащения, но для меня это не просто был инструмент преуспевания — это была идея абсолютной свободы. Я верил в эту идею ещё тогда, когда она была вовсе не актуальна и биткоин не становился за год ценнее в десять раз, просто потому что он соответствовал моим идеальным представлениям о деньгах. Это событие никак не повиляло на мой настрой, скорее наоборот было мотивацией продолжить путь. Но все же, лишний раз писать в интернете, что у вас есть биткоины не стоит.