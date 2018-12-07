Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 декабря

Специалисты метеорологической службы поделились прогнозом погоды в столичном регионе на последний рабочий день первой недели декабря: будет облачно и снежно, но не очень холодно.

Сегодня в Москве ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Днем столбики термометров будут показывать от -5 до -3 градусов, ночью температура опустится до -9…-7 градусов.

Ветер сегодня ожидается слабый, переменных направлений, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве уже сформировался устойчивый снежный покров, который растает теперь только весной, пишет «КП».