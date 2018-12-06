Скоро Новый год: о чем просят Деда Мороза

По сообщению главного Деда Мороза российские дети чаще всего просят на Новый год сотовые телефоны, фотоаппараты, роликовые коньки и сегвеи. Очень необычная просьба поступила от мальчика, который написал в своём письме: «Дорогой Дедушка мороз, я люблю чудеса, подари мне волшебную палочку». Деду Морозу всё же удалось убедить ребёнка, что будет лучше, есть волшебная палочка остается у него, чтобы дела добрые вершить.

Но на этом оригинальные просьбы от детей не заканчиваются. Вот, что нам удалось найти в Сети:



















































Также мы нашли невероятно трогательные предновогодние послания:

















Особенно искренне верят в Деда Мороза студенты перед сессией:

















Примечательно, что примерно треть писем поступает от взрослых людей.

"Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль", — рассказали в канцелярии Деда Мороза.

Будем надеяться, что пожелания авторов всех этих писем действительно волшебным образом сбудутся, как и у всех, кто загадывает новогодние желания. Но не будем забывать, как много дел у Дедушки Мороза, и что самые значимые и долгожданные подарки в своей жизни мы заслуживаем сами!