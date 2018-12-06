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Генпрокуратура нарисовала портрет типичного коррупционера
6 декабря 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной описал портрет типичного коррупционера. По его словам, коррупционеры совсем не такие, какими их представляют в обществе.
В российском обществе сформировалось устойчивое убеждение, что коррупционеры – это жадные, бесконечно корыстолюбивые люди, стремящиеся к богатству и власти. Однако проведенное исследование продемонстрировало, что сложившееся представление об этих людях очень далеко от реальности.
«Это активные, энергичные, инициативные люди, как правило, с высшим образованием. Они очень коммуникабельны и эмоционально устойчивы. Готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Часто у них есть семья, дети», - нарисовал представитель Генпрокуратуры портрет типичного коррупционера.
Кроме того, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает запрещенные вещества. Он не нарушает общественный порядок, к нему нет претензий в бытовом плане. Средний возраст типичного коррупционера – около 40 лет. Его мотив чаще всего – самоутверждение или месть начальству, добавляет штрихи к портрету РБК.
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