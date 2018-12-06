Эволюция ИскИн: вкалывают роботы, счастлив человек?

Несмотря на все страшилки футурологов, обретшие популярность еще со времен первого «Терминатора», эволюцию Искусственного Интеллекта не остановить. Скоро ИскИн превзойдет человека во всем.

Очень скоро Искусственный Интеллект превзойдет своего создателя – человека – во всем. И очень многое будет делать за него, утверждает Ольга Ускова, руководитель одной из ведущих (в том числе в мире) российских компаний, занимающихся разработкой Искусственного Интеллекта с искусственной интуицией.

В интервью Владимиру Познеру Ольга Ускова рассказала, что не следует бояться будущего – неизбежное все равно наступит. На что еще стоит обратить внимание?

Стоит начинать привыкать к мысли, что в цифровом мире деньги – это лишь строчка на банковском счете, а право собственности – это лишь запись в электронном реестре.

Российские ИИ-технологические компании благодаря свойственным россиянам математическим талантам и нестандартному мышлению имеют все шансы первыми в мире создать полноценный ИскИн, а мировые IT-гиганты безнадежно устареют, если проспят этот ИИ-технологический рывок.

ИскИн вскоре обретет способность делать за человека не многое, а вообще все. И горизонт событий гораздо ближе, чем нам кажется, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».