Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска

лаборатория взяла снег на дорогах областного центра на химический анализ. оказалось, что концентрация соли превышена в три раза. Депутат Госдумы Владимир Бурматов представит результаты анализа врио главы Челябинска Евгению Елистратову и порекомендует меры для исправления ситуации.

Соль вредна не только для обуви и автомобилей, она не дает дышать аллергикам, а также отравляет почву, воду и растения. Подробнее о том, где нашли максимальные концентрации таблицы Менделеева и что с этим делать, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".