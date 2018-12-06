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Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска
6 декабря 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
лаборатория взяла снег на дорогах областного центра на химический анализ. оказалось, что концентрация соли превышена в три раза. Депутат Госдумы Владимир Бурматов представит результаты анализа врио главы Челябинска Евгению Елистратову и порекомендует меры для исправления ситуации.
Соль вредна не только для обуви и автомобилей, она не дает дышать аллергикам, а также отравляет почву, воду и растения. Подробнее о том, где нашли максимальные концентрации таблицы Менделеева и что с этим делать, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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