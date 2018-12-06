Эксперты назвали главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет наступающего 2019 года. Согласно цветовой классификации Института, этот оттенок носит название «живой коралловый».

«Оттенок «живой коралловый» символизирует внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях. Он воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», - так описали главный цвет 2019 года специалисты Pantone.

Американская исследовательская компания Pantone еще в 1960 годах разработала стандартизированную систему подбора цвета, использующую цифровую индикацию оттенков. Компания регулярно публикует в специальных каталогах образцы цветов. Согласно классификации Pantone, оттенок «живой коралловый» имеет обозначение 16-1546 Living Coral.