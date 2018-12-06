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Нарколог: Из-за повышения цен на табак люди не перестанут курить
6 декабря 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые в Британии решили, что люди, которые предпочитают курить самокрутки, меньше склонны к избавлению от этой вредной привычки. Сотрудники Университетского колледжа Лондона выявили в результате исследования, что среди поклонников табака на 5% меньше людей, которые хотят бросить курить.
«Никотин является основой любых табачных изделий, именно к нему формируется привыкание, и способ его употребления не имеет большого значения, будь то трубка, самокрутка, папироса или сигарета с фильтром. По крайней мере, я так считал ранее. Изучив внимательно это научное исследование, может быть, я смог бы по иному взглянуть на вещи, но пока что я имею свое давно сформировавшееся мнение на этот счет. Денежная мотивация среди мотивов и оснований для прекращения курения никогда не стоит у курильщика на первом месте, обычно на 4-5 месте. Обычно, на первом месте все-таки стоит пошатнувшееся здоровье и связь между курением и испортившимся здоровьем, которую усматривает сам курильщик. Вот это единственная мотивация. А вот далее идут другие менее значимые», - отметил врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун. Об этом сообщает НСН.
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