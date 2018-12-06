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Сдавшимся в плен у Керченского пролива морякам выплатят по 100 тыс гривен
6 декабря 2018, 16:28 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]
В среду на заседании Кабинета министров принято решение о выплате по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе.
Сделано это якобы для того, чтобы обеспечить защиту военнопленных в виде правовой помощи, доставки корреспонденции и каких-то других целей. Это все со слов министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша.
Однако, как говорила Надюха Савченко, "все так да не так". Указанные средства пойдут на оплату расходов по лечению пострадавших при пленении и обеспечение всех парней связью (симки и оплата переговоров). Какими могут быть "другие цели" - можно только догадываться. До родственников, как это заявляет все тот же министр, деньги вряд ли дойдут, сами понимаете...
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