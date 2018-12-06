Украинский парламент принял закон «О прилегающей зоне Украины». Нормативный акт расширяет площадь территориальных вод Киева на 12 миль.

В сопроводительной записке к закону говорится о том, что эта мера направлена на пресечение контрабанды. Судя по заключительным положениям акта официальный Киев планирует их расстреливать. Там говорится о том, что пограничники имеют право применять оружие по сути без предупреждения, сразу после выстрелов в воздух.

Судя по всему, официальный Киев решил в одностороннем порядке забрать себе кусок нейтральных вод. И намерен атаковать любые суда появляющиеся там.