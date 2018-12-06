Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей

Более 4.4 миллиардов рублей только за текущий год направила компания Tele2 на развитие сетей.

Благодаря этому она стала лидером телеком-отрасли, увеличив количество станций вдвое, что привело к закономерному результату - компанию больше всех рекомендуют друзьям и знакомым.

Добавим, что общее число станций сетей LTE превысило 46 тысяч. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".