КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии соответствующим Конституции

Конституционный суд Российской Федерации признал, что соглашение об административной границе между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия в полной мере соответствует Конституции РФ.

Речь идет о соглашении, которое в начале осени подписали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Позднее КС Ингушетии аннулировал действие этого документа на фоне массовых протестных митингов оппозиции.

«Соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией является соответствующим Конституции Российской Федерации. Кроме того, конституционными являются положения закона Республики Ингушетия, согласно которым было закреплено соглашение об установлении административной границы», - заявил председатель КС РФ Валерий Зорькин после прошедшего в Санкт-Петербурге заседания судебной инстанции.

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров приветствовали решение КС РФ как факт восторжествовавшей справедливости, сообщает Planet Today.