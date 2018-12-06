Власти впервые признали, что планировали штурмовать школу в Беслане в 2004 году

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников признал, что силовики планировали штурмовать школу в Беслане, захваченную террористами в 2004 году.

По словам Матовникова, штурм хотели начать 3 сентября в четыре часа по местному времени, однако в школьном спортивном зале еще до этого раздались взрывы. В интервью ТАСС он также отметил, что к моменту прибытия подразделения, которое должно было попасть в помещение, в зале уже "все полыхало". Полпред подчеркнул, что из-за этого планы менялись моментально.

Александр Матовников подчеркнул, что школа в Беслане действительно была обстреляна из танка, однако это произошло лишь после того, как из здания вывели всех заложников. Тогда в здании школы оставались два террориста, по которым и был выпущен снаряд.

"Безумно жаль детей. Незаживающая рана", – добавил полпред.

Отметим, что когда происходили эти страшные события, власти обещали не допустить сценария, при котором будет проведен штурм. Против этого выступали родственники заложников.

Напомним, в результате теракта погибли 333 человека, среди которых было 186 детей.