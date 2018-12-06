Российский премьер-министр Дмитрий Медведев порекомендовал некоторым чиновникам "включать мозги". Речь идет о тех людях, которые позволяют себе делать некорректные замечания в адрес граждан РФ.

Медведев подчеркнул, что чиновники должны заранее думать, что и как они говорят, однако не у всех это получается, передает сегодня РИА "Новости" . Таким образом глава правительства РФ прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг заявления экс-министра Саратовской области, которая была уверена, что 3,7 тысячи рублей достаточно для покупки еды на месяц.

Политик, однако, напомнил, что в России в общей сложности около миллиона госслужащих и многие из них по-настоящему ответственные и хорошие люди.