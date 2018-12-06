Сегодня стало известно, какую сумму придется выложить среднестатистической семье из Подмосковья за "новогодний стол" в этом году. За основу при расчетах был взят праздник на четыре человека.

Оказалось, что в среднем угощения обойдутся подмосковным жителям в 4,5 тысячи рублей. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников в рамках пресс-конференции отметил, что учитывались овощи, фрукты, мясо, хлеб и сладости.