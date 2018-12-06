Три варианта начала войны между Соединенными Штатами и Россией огласил политолог

Отечественный политический эксперт Дмитрий Суслов назвал три сценария начала вооруженного конфликта между США и Российской Федерацией. Аналитик процитирован в материале, опубликованном СМИ.

Три варианта, озвученные Сусловым, привело РИА Новости. В список сценариев попали следующие.

1. Кибератака, которую ее объект расценит как начало полномасштабной агрессии и отреагирует военными средствами.

2. Вышедшая из-под контроля гонка вооружений, спровоцированная отказом Вашингтона от Договора о РСМД.

3. Столкновение интересов США и России на Ближнем Востоке и в Черном море.

Ранее на текущей неделе зарубежные СМИ назвали возможные сроки начала нового глобального конфликта на Земле. Исследователи, на которых сослались журналисты, полагают, что Третья мировая вспыхнет в промежутке между 2025-м и 2050 годами.