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Медведев: номинальные зарплаты россиян вырастут на 7,6%
6 декабря 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что номинальные зарплаты граждан страны существенно вырастут. Согласно последней информации, они увеличатся на 7,6 процента.
Ранее президент РФ напомнил правительству о том, что следует обеспечить увеличение реальных доходов россиян. По словам Медведева, этот показатель вырастет на 1,6 процента, передают "Известия".
Российский премьер также подчеркнул, что властям страны удалось остановить тенденцию падения доходов населения, которая представляла для страны серьезную опасность. Кроме того, он отметил, что безработица в России снизилась до рекордно низкого уровня и составляет 4,7 процента.
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