Почему в России не прижился феминизм?

Теория равенства полов заставила женщин больше работать, но при этом иметь не больше, чем обеспечивал её муж, когда она занималась домом и семьёй. В погоне за независимостью и свободой женщины теряют внимание мужчин.



По данным исследований, идея преодолеть подчинение мужчине вызывает у российской женщины скорее недоумение. Чего преодолевать-то? Она и так вольна выбирать сферу деятельности и страну проживания, организовать свой быт и личную жизнь далеко за границами домостроя: водить машину, драться на ринге, сделать аборт, стать депутатом, заработать кучу денег и не выходить замуж, если не хочется. Почему мужчина-босс должен вызывать у неё неприятие? Она к 30 годам уже насмотрелась начальниц, с которыми никаких врагов не надо. Босс с ней заигрывает, дарит подарки и неровно сопит? Помилуйте, её больше волнует, когда окружающие мужчины холодны и неприступны. Ведь решать всё равно ей. На прогрессивном Западе ещё 20 лет назад быть противником феминизма граничило с фашизмом. А сегодня идёт ревизия убытков и разрушений многолетнего потакания женскому рукомашеству. И вдруг идея «гендерного равноправия» подала голос в России в период высочайшего прагматизма населения, когда, казалось бы, все хотят лишь благосостояния и комфорта.



Главные цифры по «гендерному неравенству» на руках у женщин уже давно. Например, 65% богатства США контролируют женщины, а 85% бездомных составляют мужчины. Во всём мире женщины тратят в 4 раза больше денег, их на 20% больше учится в вузах. В нашей великой державе 94% смертей на рабочем месте происходят с мужчинами, продолжительность жизни которых на 11 лет меньше. Если мужчина и женщина совершили одинаковое преступление, мужчина получит вдвое больший срок. Только мужчины должны в течение года бесплатно выполнять любые прихоти военных. В случае развода суд почти наверняка оставит ребёнка матери, даже если отец способен лучше о нём заботиться. Хотя 85% преступников воспитывались в семьях, возглавляемых женщинами. Мужчину могут посадить в тюрьму за неуплату алиментов, зато женщина никак не отвечает за обман по поводу отцовства, который имеет место чуть ли не в каждом восьмом браке.



По сути, многие феминистские организации – это секты. К счастью, никакой «войны полов» феминистки не вызвали. Мужчины очень часто поддерживают их акции. Главные фигуры в антифеминистском движении – тоже женщины.



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