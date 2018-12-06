Корабли США вызывающе прошли мимо дальневосточной базы ВМФ РФ

Ракетный эсминец США McCampbell прошел в непосредственной близости от российской тихоокеанской военно-морской базы возле залива Петра Великого. Это был «вызов морским претензиям России», которые официальный представитель американского флота в регионе Рейчел Макмарр назвала чрезмерными.

Свои действия США объясняют реакцией на претензии Москвы на спорные районы. Российские военные эксперты называют эту выходку мальчишеством и неуместной бравадой. В территориальные воды РФ корабли США не заходили. Это как пройти мимо забора твоего двора, а потом из этой мухи раздуть слона мнимого вызова.

Впрочем, провокация американцев была достаточно опасной. Их эсминец был взят на прицел и в случае захода на территорию РФ по нему мог быть открыт огонь. Это было бы сделано строго в соответствии с тем же международным правом.

Примерно такую же выходку Соединенные Штаты позволили себе и в отношении Китая. На минувшей неделе ракетный крейсер ВМС США Chancellorsville продефилировал в непосредственной близости со спорными островами в Южно-Китайском море. На них претендует Китай, и действия американцев вызвали протест официального Пекина.