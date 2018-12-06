США отправляют флот в Черное море в контексте инцидента в Керченском проливе

О подготовке военных американских кораблей в Черное море сообщил телеканал CNN. Официальный Вашингтон сообщение журналистов пока не комментирует. Белый дом лишь сообщает, что переписывается с турецкими властями в рамках предусмотренной конвенцией Монтре коммуникаций.

Информацию об отправке кораблей телевизионщикам сообщили сразу три американских чиновника. Госслужащие сообщили, что военное ведомство направило в Госдеп запрос на уведомление Турции о проходе кораблей в Черное море. Они же и пояснили, что эта отправка связана с инцидентом в Керченском проливе, в результате которого корабельная группа ВМСУ вторглась в территориальные воды РФ и была задержана.

Официальный представитель шестого флота США (он базируется в Европе) в общих словах рассказал, что флот регулярно проводит операции в поддержку безопасности и стабильности в зоне своей ответственности. И они оставляют за собой право действовать свободно, хотя и в соответствии с международным правом и нормами.

Конвенция Монтре обязывает страны нечерноморского региона уведомлять правительство Турции о возможности прохода через Босфор и Дарданеллы. При этом находиться военные корабли в Черном море могут не больше 3 недель.