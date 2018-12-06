Появилось предсказание медиума о попытке нападения Украины на Россию в 2019-м

Экстрасенс из Санкт-Петербурга Оксана Гордиенко рассказала, какие события следует ждать в следующем году. Соответствующие пророчества медиум огласила в интервью журналистам.

Гордиенко заявила в разговоре с sm-news.ru, что в 2019-м Украина попытается напасть на Россию, однако будет быстро остановлена. Войны с соседним государством бояться не нужно, полагает экстрасенс.

Петру Порошенко, согласно прогнозу ясновидящей, не удастся переизбраться на пост президента. Неудача должна постигнуть и фаворита предвыборной гонки Юлию Тимошенко – петербургский медиум считает, что следующим лидером Украины станет мужчина.

Также Оксана Гордиенко коснулась судьбы Крымского моста. Экстрасенс предрекла, что сооружение «будет стоять», украинцы не смогут его уничтожить.

Ранее сообщалось, что в сети выложили пророчество о войне России и Турции в 2019 году.