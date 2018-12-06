Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в четверг, 6 декабря, сообщила о "запредельной смертности" на Урале. Речь идет о некоторых районах Свердловской области.

В рамках беседы Скворцовой с коллегой из региона Андреем Цветковым на селекторном совещании министерства с отделениями ведомства в субъектах выяснилось, что в 2018 года смертность на Урале увеличилась на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В докладе Цветкова уточняется, что 49,4 процента смертей вызваны заболеваниями систем кравообращения. Кроме того, отмечается, что в Свердловской области в настоящий момент существует серьезнпя проблема в сфере оказания первой помощи, передает URA.RU.