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Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

6 декабря 2018, 09:12 [«Аргументы Недели. Челябинск», Александр Гуськов, младший советник юстиции в отставке ЗАТО Северск-ЗАТО Озерск-Челябинск ]

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

Продолжение.

Начало здесь

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. Но императив принципа исторической справедливости неумолимо требует сохранения исторической памяти о них – верных служителей Родине.

Провал шпионской миссии ЦРУ

Взрыв советской атомной бомбы 29 августа 1949г. под Семипалатинском вызвал шок и небывалую активизацию деятельности ЦРУ. Отметим, что в период 1956-1960гг. самолет «Локхид У-2» 24 раза пересекал нашу страну. И, наконец-то, 9 апреля 1957г. летчик-шпион Боб Эриксон увидел в фотоприцел своего У-2 советскую атомную бомбу, установленную на взрывную башню на том же полигоне. А 1 мая 1960г. уже в 28-й раз полетел над нашей территорией летчик-шпион Фрэнсис Пауэрс на У-2. Кстати, его дублером был все тот же удачник Эриксон.

Торопились разведки США и Англии, строившие свои планы уничтожения СССР. Заокеанские разведывательные сообщества тогда плохо знали места расположения объектов особой государственной важности - «атомного пояса Урала»: Златоуст-20, Свердловск-44, Свердловск-45 и др. Но особый интерес у США, конечно же, вызывало атомное производство Челябинска-40 (Озерск). К выполнению своей разведывательной миссии ЦРУ подготовилось основательно, успешно внедрив в Кыштым своего агента - "преподавателя физкультуры" для установки радиомаячка в предгорье озера Сугомак и проведения других шпионских акций.

Полет Пауэрса 1мая 1960г. показал точность выполнения задания «физкультурником». Пролетев над "Байконуром" и засняв стартовую позицию № 1 (будущий Гагаринский старт - авт.), этот летчик-шпион направил свой самолет на Урал. Перед Озерском, приняв радиосигнал с земли, Пауэрс снизил высоту полета с 22 до 16, 5 км и на скорости 200 м/сек заснял за 2 минуты производственные мощности Химкомбината "Маяк" вместе с городом. Почуяв, что он вторгся в зону действия ПВО, пилот все же продолжил свой полет в сторону Снежинска и произвел второе включение фотоаппаратуры. Пройдя эту секретную «жемчужину», он, увеличив потолок до 19,6 км. и выше, полетел в сторону Свердловска. Из тревожного доклада маршала Советского Союза, Главнокомандующего войск ПВО Сергея Бирюзова Министру обороны СССР Родиону Малиновскому: "...В районе Кыштым цель вошла в зону пуска 4-го зенитно-ракетного дивизиона этой бригады" (57-й, Свердловск - авт.).

Пауэрс и его У-2

С двумя км фотопленки летчик-шпион Пауэрс намеривался также сфотографировать спецобъекты в Пермской области и космодром Плесецк, но в районе Перми он развернулся в обратный курс. На свой позывной "МилФ -25-524" и его сообщение об обнаружении неизвестной взлетно-посадочной полосы в пос. Кольцово он получил сигнал снять и этот объект. Но "праздничный" полет У-2 был прерван в 8.53 час. мск вр. под селом Косулино, в 32 км от Свердловска, действиями советских летчиков и пуском 14-ти (!) ракет системы С-75. Об обстоятельствах крушении шпионского засланца американцы первыми узнали от своего агента полковника ГРУ ГШ МО СССР Олега Пеньковского. Этот "фейерверк" в небе и наблюдал в Озерске в период демонстрации трудящихся и мой коллега Дима Мец, о чем он и рассказал мне еще в 70-е годы.. Тогда я подумал, что этот грандиозный провал ЦРУ явился настоящей местью за «Маяк»!

И все же есть основания полагать, что раскрытию местоположения Химкомбината "Маяк" и характера его производства в немалой степени способствовали не только авария 1957г. и действия изменника Пеньковского, но и участившиеся побеги заключенных из зоны обслуживавшей секретный объект.

"Решающий фактор" министра Круглова

Генерал полковник Сергей Никифорович Круглов, как говорится, мужик от сохи, родился 19 сентября 1907г. на Тверской земле. За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны был награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Ленина, Суворова 1-й степени и Кутузова 1-й степени. В декабре 1945г. он был назначен наркомом внутренних дел СССР, а в 1946г. - министром МВД СССР. С этого периода и по март 1953г. он становится как бы "подручным" Лаврентия Берия в Атомном проекте страны, вплотную занимаясь системой лагерей заключенных и спецпоселенцев.

Генерал полковник Сергей Никифорович Круглов

Сознавая, что заключенные являются решающей силой в строительстве атомных объектов страны, Круглов в апреле 1948г. поставил задачу перед своими подчиненными - превратить ИТЛ в образцовые учреждения и предупредил своих подопечных об их персональной ответственности в обеспечении надлежащих условий и режима содержания заключенных, а также о поддержании их работоспособного физического состояния. И министр сам начал проверку выполнения задачи в Озерске... с наличия чистых воротничков.

С подачи Лаврентия Берия и Сергея Круглова государство, действительно оказывало особое внимание системе ИТЛ. Так, в 1950г. было принято Постановление СМ СССР № 1065-376 сс о вводе сдельно-прогрессивной и премиальной оплаты труда заключенных. Этим актом определялись задачи «по превращению ИТЛ в образцовые, а также способствующие, эффективному исправлению и перевоспитанию заключенных с целью возвращения их в советское общество как сознательных и активных тружеников народного хозяйства».

10 июля 1955г. СМ СССР принял Постановление «О мерах улучшения работы Исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР». И все же на следующий год правительству совместно с ЦК КПСС пришлось признать деятельность ИТУ по перевоспитанию и трудовому использованию заключенных неудовлетворительной. Вот и пришлось министру Круглову покинуть свой пост. А поводом к этому во многом был все тот же ярлык «подручности» Лаврентия Берия – «врага народа», главного куратора Атомного проекта, реально создававшего ракетно-ядерный щит страны.

«Жизнь кипучая за колючкой е…»

В запредельных муках всех, кто имел отношение к «Атомной проблеме № 1» рождался наш первый ядерный форпост. Состояние законности и правопорядка в пяти лагерях Озерска было настоящей головной болью прокурора. Нарушения режима, массовые беспорядки и побеги заключенных не были счастливой редкостью. Об этом писал известный исследователь истории закрытых городов Виктор Кузнецов. Так, массовые кровопролитные беспорядки произошли в 1952-1955гг. в Кузнецком ИТЛ. О них непременно докладывались и секретарю Челябинского обкома партии Н.В. Лаптеву.

 

Опуская состояние законности и правопорядка в подразделениях военных строителей, внутренних войск, пожарных, на производственных площадках и в городе, обратим внимание лишь на спецконтингент Озерска, как «решающей силы» в строительстве «Маяка». И заметим при этом, что в Кузнецком ИТЛ (Озерск) имело место возрастание количества нарушений режима… Так, например, если в 1955г. было допущено 7398 нарушений, то в 1958г. их было совершено уже более 12 тыс. Из них 900 злоупотреблений спиртными напитками, 1700 картежных игр, 2800 отказов от работы, 82 уголовных преступлений с 4-мя убийствами среди заключенных. О каждом убийстве с целью профилактики оповещалось по лагерному радио. После оглашения приговоров спецсуда Озерска с фамилиями и кличками осужденных к расстрелу в лагере наступала «минута молчания»… для обдумывания. Действовало! Дополним, что в тот год (1958) в бараках было изъято 68 литров водки, 312 литров браги, 5 кг героина, 586 пачек чая. В штрафной изолятор оказалось 1280 заключенных.

Возрастало и количество побегов заключенных. Так, если в 1952г. было совершено всего 2 побега, то в 1955г. уже 8, в 1957г.-16, а в 1958г. – 28 побегов с 10-ю подкопами. Несмотря на то, что предупредительная зона имела 5-метровую ширину, а запретная зона 20-30 метровую полосу с блок-постами и собаками, из колонии бежали как молодые заключенные, так и рецидивисты с «богатым» сроком изоляции от общества. Возрастали и групповые побеги. Так, например, если в 1956-57гг. было совершено 3 таких побегов, то в 1958г. уже 7. Амнистии, проходившие в стране, тоже вызывали безудержное стремление к свободе.

Не редкостью были и случаи производственного травматизма. Так, в 1954-55гг. произошло 1001таких случаев, четыре из них повлекло смерть заключенных.

Надзор за соблюдением законности и правопорядка в лагерях, пожалуй, был одним из самых хлопотных в деятельности прокурора Озерска. На этом направлении действовали, прежде всего, его помощники-фронтовики. Они безапелляционно занимались лицами, злоупотребивших властью, неправомерными действиями администрации этих учреждений. Как пример, доходило до массового неповиновения 200 зэков (в 1955г.) из-за насильственной стрижки наголо одного заключенного, посчитавшего это за свое унижение, в силу чего тот покончил с собой. За злоупотребление властью, например, поплатились карьерой начальник 2-го лагерного отдела Гоголь, заместитель начальника 4-го лагерного отделения Гришанов…

Продолжение следует

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