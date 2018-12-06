Минувшей ночью в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
6 декабря 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве минувшей ночью выпало более 10 процентов месячной нормы осадков. Согласно последней информации синоптиков, до начала вчерашнего снегопада снежный покров в столице достигал 5 сантиметров.
В метеобюро Москвы уточнили, что к утру четверга прирост осадков составил 6 миллиметров при месячной норме 56 миллиметров, передает издание "Известия".
Метеорологи подчеркивают, что в течение сегодняшнего дня снегопад в столице будет продолжаться. Температура воздуха в городе будет составлять минус 1 градус по Цельсию, а атмосферное давление установится на уровне выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.