Минувшей ночью в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков

В Москве минувшей ночью выпало более 10 процентов месячной нормы осадков. Согласно последней информации синоптиков, до начала вчерашнего снегопада снежный покров в столице достигал 5 сантиметров.

В метеобюро Москвы уточнили, что к утру четверга прирост осадков составил 6 миллиметров при месячной норме 56 миллиметров, передает издание "Известия".

Метеорологи подчеркивают, что в течение сегодняшнего дня снегопад в столице будет продолжаться. Температура воздуха в городе будет составлять минус 1 градус по Цельсию, а атмосферное давление установится на уровне выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.