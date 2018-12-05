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Выполнить запрос на квалифицированные кадры для АПК

5 декабря 2018, 22:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Выполнить запрос на квалифицированные кадры для АПК

Постоянные комитеты ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи и по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию провели по поручению спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко совместное выездное заседание. Состоялось оно в Динском механико-технологическом техникуме. Главной темой встречи парламентариев с руководством учебного заведения стало его взаимодействие со специализирующимся на выращивании винограда КФХ. Беседу посвятили подготовке кадров для регионального АПК.

Провел совещание председатель профильного комитета Виктор Чернявский. Своим видением ситуации поделились также заместитель председателя аграрного комитета Сергей Орленко, замглавы регионального Минобрнауки Сергей Пронько, замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Алексей Гедзь, руководители учебных заведений сельскохозяйственной направленности Евгений Дмитриев и Валерий Шевцов, руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Олег Толмачев, а также стоявший у истоков создания ресурсного центра по виноградарству, в прошлом депутат ЗСК и бывший директор техникума Петр Курдюк.

Перед тем, как приступить к обсуждению главной темы встречи, ее участники побывали в самом крестьянско-фермерском хозяйстве, которое вот уже много лет вместе со своим мужем Виктором развивает Татьяна Фисюра. Супруги выращивают экологически чистые столовые сорта винограда.

Далее депутаты ЗСК осмотрели учебные кабинеты, где преподаются аграрные дисциплины.

В феврале 2012 года КФХ супругов Фисюра и техникум заключили договор о социальном партнерстве. Годом позже при содействии Законодательного Собрания в образовательном учреждении открылся «Центр инновационных технологий в виноградарстве». По данному направлению была разработана программа повышения квалификации, рассчитанная на весь вегетационный период выращивания солнечной ягоды. Одновременно на базе техникума стали готовить и специалистов в области растениеводства с квалификацией «Плодоовощевод-виноградарь». Обучение данной профессии проводится и сейчас.

Что касается обучения по программе повышения квалификации «Центр инновационных технологий в виноградарстве», то в настоящее время по ряду причин занятия по этой специализации не проводятся. Главная из них – сложность набора студентов, малое количество фермерских хозяйств, занимающихся непосредственным выращиванием винограда в районе, недостаточная профориентационная работа. Вопросы повышения эффективности подготовки кадров для отрасли АПК участники встречи обсудили в ходе круглого стола.

В своем выступлении Виктор Чернявский подчеркнул, что сегодня необходимо сохранить то, что было уже наработано в рамках взаимодействия техникума и КФХ, призвав коллег обязательно использовать опыт, воплощенный в Динском районе с открытием ресурсного центра.

«На предприятии Татьяны Фисюры студенты, помимо теории, получили также возможность отработать свои навыки и в реальном производстве. При обучении специалистов важно дать им понять, что не все они в дальнейшем станут трудиться в крупных агрофирмах. Обладая полученными в техникуме навыками, молодые люди смогут организовать похожие на КФХ Фисюра небольшие хозяйства, позволяющие хорошо зарабатывать на жизнь. Взаимодействие учебных заведений с агропредприятиями должно быть взаимовыгодным. Малые субъекты АПК, предоставляя студентам возможность закреплять практические знания, могут использовать и опыт наработок образовательных учреждений в отрасли виноградарства», - сказал Виктор Чернявский.

При этом председатель профильного комитета ЗСК выразил надежду, что в деле подготовки квалифицированных кадров и формировании заказа всестороннюю поддержку окажет и краевой Минсельхоз.

- Система образования готова выполнить любой заказ, его надо просто внятно сформулировать, - пояснил Виктор Чернявский.

Сергей Орленко, в свою очередь, остановился на особенностях самозанятости и специализированной подготовки виноградарей.

- Технология малоземельного аграрного бизнеса – это одно направление, а крупное сельхозпредприятие – совершенно другое. Там другая специфика и технология выращивания. В хозяйстве Фисюра большой передовой опыт именно в самозанятости, - аргументировал свою позицию парламентарий.

ЗСК и администрация Краснодарского края уделяют серьезное внимание вопросам подготовки кадров АПК в целом по краю. Сегодня в регионе создана и действует система по подготовке, повышению квалификации и переподготовке отраслевых специалистов. В прошлом году за счет бюджетных средств обучение на базе образовательных учреждений прошли 572 специалиста. В 2018 свою квалификацию повысили 574 человека. В июне этого года Законодательным Собранием на сессии было принято постановление «О совершенствовании кадрового обеспечения отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края». Контроль за ходом исполнения данного нормативно-правового акта ведется постоянно.

По итогам выездного заседания был намечен ряд мероприятий по совершенствованию подготовки кадров, в том числе по развитию практико-ориентированной подготовки квалифицированных специалистов в АПК. Региональному Минобрнауки, в частности, предложено сформировать перечень предприятий, в которых можно организовать стажировку студентов-аграриев. Минсельхозу Кубани - работать над созданием площадок для прохождения на них практики студентами.

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