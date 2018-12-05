В краевом парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства, в рамках которого прошла презентация предлагаемых мэрией Краснодара мероприятий по борьбе с пробками в краевой столице.

Провел заседание председатель комитета Владимир Чепель, участие в работе приняли вице-спикер ЗСК Сергей Усенко, депутаты Александр Поголов, Николай Петропавловский, Сергей Жиленко, Юлия Алешкевич, Андрей Булдин, Алексей Титов, Сергей Прокопенко. В числе приглашенных также были первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов, директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

Как пояснил Андрей Коновалов, администрация Краснодара ведет комплексную работу по борьбе с пробками. Подрядчиком, выполняющим анализ ситуации и предлагающим конкретные решения, была выбрана Высшая школа экономики. Пошаговый план устранения дорожных заторов был представлен сегодня депутатам в презентации.

- Мы готовим базу мероприятий, которые позволят избавить Краснодар от пробок. Разработаны краткосрочные и среднесрочные решения. Финансирование предусматривается как за счет местного, так и за счет краевого бюджетов. Сегодня в презентации сделан акцент на малозатратные решения, которые позволят оперативно разгрузить самые проблемные участки, – рассказал Роман Архипов.

В первой части презентации представлен детальный план Восточного подъезда к Краснодару, включающий строительство подземных переходов, парковок, расширение дорог. Во второй части – предложения по изменениям конфигурации наиболее проблемных перекрестков, на которых для устранения заторов достаточно будет отрегулировать схему движения, как, к примеру, уже было сделано на пересечении улиц Рашпилевской и Хакурате. Речь шла о многих городских магистралях, известных своей загруженностью: Красных Партизан, Зиповской, Российской, Тургенева.

Парламентарии внимательно выслушали и детально обсудили транспортные решения, представленные в презентации. Вице-спикер Сергей Усенко поблагодарил администрацию города за возможность принять участие в данной работе и внес свои предложения.

- Сейчас мы рассмотрели наиболее крупные магистрали, так сказать «артерии». А что же с «капиллярами», то есть дорогами второстепенного значения? Их необходимо задействовать для разгрузки центральных улиц, а там зачастую нет асфальта, незаконно установлены «лежачие полицейские» и шлагбаумы. Считаю, что необходимо обратить на это внимание, – подчеркнул вице-спикер.

Председатель профильного комитета Владимир Чепель предложил коллегам подключиться к анализу ситуации на дорогах и выступить со своими рекомендациями и замечаниями.

- Также важно, чтобы в муниципалитетах в первую очередь при распределении земли, планировались участки для дорог и развязок, а не только под строительство. Мы ориентируем на это глав поселений, так как сейчас это стало проблемой – все застраивается, а для новых дорог не остается места, – акцентировал Владимир Чепель.

Также парламентарии обсудили прочие транспортные проблемы, в частности, перенос железной дороги из центра Краснодара, развитие дорожной сети в отдаленных микрорайонах и ряд других.