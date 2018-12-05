Решение проблем в ТЭК – на контроле депутатов ЗСК

Председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель провел заседание рабочей группы, посвященное вопросу готовности систем жизнеобеспечения к отопительному сезону 2018-2019 гг. на территории ряда муниципальных образований Краснодарского края.

На заседание были приглашены главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Фонштейн, заместитель начальника отдела теплоэнергетики регионального министерства ТЭК и ЖКХ Сергей Робский, заместитель руководителя региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края Денис Негреба. Также в мероприятии участвовали представители администраций Мостовского, Темрюкского, Тимашевского, Щербиновского, Успенского районов и города-героя Новороссийска. Как пояснил Владимир Чепель, эти муниципальные образования и ряд других до сих пор не получили паспорта готовности котельных, что вызывает серьезную обеспокоенность в краевом парламенте.

- Считаю, что ситуация на сегодня сложилась совершенно недопустимая. Срок получения паспорта готовности котельных – 15 ноября. Время на подготовку и устранение проблем, связанных с системами жизнеобеспечения, было. Даже если вопрос подготовки котельных к отопительному сезону носит исключительно финансовый характер, это не отменяет ответственности уполномоченных лиц, – сразу задал тон разговору Владимир Чепель.

Председатель комитета подчеркнул, что речь идет не только о недопущении срыва отопительного сезона, но, в первую очередь, о безопасности людей. Как известно, ненадлежащее состояние теплосетей и котельных чревато серьезными авариями, в результате которых могут пострадать люди, напомнил парламентарий.

Другой вопрос – качество теплоснабжения. Как отметил главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями устаревшего оборудования Алексей Фонштейн, из-за высокой степени изношенности теплосетей и устаревшего оборудования котельные работают в убыток.

Заместитель руководителя региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края Денис Негреба акцентировал, что в случае финансовых трудностей в муниципалитетах власти края готовы пойти им на встречу и подготовить соответствующие программы поддержки, поскольку у руководства региона есть понимание, насколько важен вопрос обеспечения теплом всех без исключения жителей края.

Однако, как стало понятно из объяснений представителей муниципальных образований, прозвучавших на заседании, далеко не всегда проблема в финансах – имеют место и организационные проволочки. В большинстве случаев все замечания будут устранены в ближайшее время, что позволит муниципальным образованиям получить акты о готовности котельных к отопительному сезону.

- В этом вопросе необходима система, тогда сразу видно, где проблемой занимаются, а где только делают вид. Законодательное Собрание продолжит держать на контроле этот жизненно важный вопрос. Важно сделать все, чтобы отопительный сезон в крае прошел благополучно, – подвел итог обсуждения Владимир Чепель.

Депутат настоял на том, чтобы были разработаны пошаговые планы подготовки котельных, где были бы озвучены конкретные даты.