//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Uriah Heep: осталось только название
- Лиза Боярская раньше срока родила второго ребенка
- "Она уводит чужих мужчин", Волочкова показала фото таинственного поклонника
- Мария Порошина вернулась в Москву, рожать будет на родине
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Алексей Комиссаров рассказал о конкурсе «Лидеры России»
5 декабря 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе открытого конкурса «Лидеры России» для руководителей нового поколения нашлось немало желающих бросить вызов опытным управленцам и попасть в сообщество тех, кто определяет будущее страны.
В России проходит второй открытый конкурс «Лидеры России». Подробности об этом масштабном мероприятии для руководителей нового поколения рассказал руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
«С этого года конкурс «Лидеры России» стал международным. Теперь участвовать в нем могут и наши соотечественники, проживающие за рубежом. За две недели заявочной кампании мы получили более 227 тысяч заявок. Все победители конкурса гарантированно получают наставников. Программа наставничества рассчитана на год», - рассказал Алексей Комиссаров.
Интерес к конкурсу проявили представители самых разных сфер и отраслей, но в финал выйдут лучшие из лучших. Портрет победителя таков: это лидер, нацеленный на результат, имеющие стратегическое мышление, умеющий работать в команде, коммуникабельный, способный к внедрению изменений и обладающий социальной ответственностью. Полный текст интервью с Алексеем Комиссаровым читайте на сайте ФБА «Экономика сегодня».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
//В мире
Разведка ДНР узнала о подготовке к применению химоружия в Донбассе
//Новости МирТесен
//Общество
//Город М
//Новости партнеров
//Город М
//Общество
//Город М
//Город М
//Культура
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Общество
//Общество
//Политика
//Политика
//Политика
//Общество
//Общество
О британском подданном при русском дворе
//Авто
//live
«Наши С-300 в Сирии не играют роли в ирано-израильском противостоянии»
//В мире
Назван единственный козырь Порошенко для победы на выборах президента Украины
//В мире
//В мире
Предполагаемые сроки начала Третьей мировой войны обозначило израильское СМИ
//Здоровье
//Общество
Климатолог усомнился в безопасности охлаждения Земли с помощью аэрозолей
//Общество
В Пермском крае вспоминают жертв пожара в клубе "Хромая лошадь"
//Общество
В Ленобласти учителя требуют завести на 7-классников уголовное дело из-за мемов
//Общество
//Общество
В Госдуме собрали подписи для обжалования пенсионной реформы
//Политика