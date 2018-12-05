Алексей Комиссаров рассказал о конкурсе «Лидеры России»

В ходе открытого конкурса «Лидеры России» для руководителей нового поколения нашлось немало желающих бросить вызов опытным управленцам и попасть в сообщество тех, кто определяет будущее страны.

В России проходит второй открытый конкурс «Лидеры России». Подробности об этом масштабном мероприятии для руководителей нового поколения рассказал руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«С этого года конкурс «Лидеры России» стал международным. Теперь участвовать в нем могут и наши соотечественники, проживающие за рубежом. За две недели заявочной кампании мы получили более 227 тысяч заявок. Все победители конкурса гарантированно получают наставников. Программа наставничества рассчитана на год», - рассказал Алексей Комиссаров.

Интерес к конкурсу проявили представители самых разных сфер и отраслей, но в финал выйдут лучшие из лучших. Портрет победителя таков: это лидер, нацеленный на результат, имеющие стратегическое мышление, умеющий работать в команде, коммуникабельный, способный к внедрению изменений и обладающий социальной ответственностью. Полный текст интервью с Алексеем Комиссаровым читайте на сайте ФБА «Экономика сегодня».