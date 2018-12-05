Диетолог призвала россиян не увлекаться «набиванием желудка» в новогоднюю ночь

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам с хорошим здоровьем нет нужды ограничивать себя за праздничным столом в Новый год.

«Такое заявление Минздрава даже настораживает. Наесться, напиться и забыться? Чего мы так боимся? Мне кажется, что Новый год такой радостный праздник для каждого. Конечно, период в преддверии Нового года, когда корпоративные праздники идут один за другим, да и семейные мероприятия происходят, потом сам Новый год и новогодние каникулы, все это сопряжено, как правило, с употреблением пищи», — рассказала кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева. Об этом пишет НСН.